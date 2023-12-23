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Manisa FK’da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 17. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 17:19
  • Giriş: 23.12.2023 17:19
  • Güncelleme: 23.12.2023 17:19
Kaynak: İHA
Manisa FK’da Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.

Dar alan oyunuyla devam eden antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi. 

Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak.

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