Manisa FK’da tek hedef galibiyet
Kaynak: İHA
1. Lig’in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam eden Manisa Futbol Kulübü’nde tüm çalışmalar galibiyet üzerine kuruldu.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında evinde Sakaryaspor’u ağırlayacak. Manisa ekibi, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak cumartesi günü oynanacak maçın saatini beklemeye başlayacak.