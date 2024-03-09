Manisa FK’da, Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 26. haftasında 11 Mart Pazartesi saat 20.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Manisa FK’da tek hedef Ümraniyespor karşısında galip gelerek 3 puan alabilmek.