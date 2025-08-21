Manisa FK’li Çınar Arslan Bodur’a milli davet

Manisa Futbol Kulübü genç futbolcusu Çınar Arslan Bodur, U15 Millî Takımının 21-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet edildi.

U15 Millî Takımının 21-24 Ağustos tarihlerinde TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosu açıklandı. Manisa FK’li genç futbolcu Çınar Arslan Bodur da kampa davet edilen futbolcular arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncuların maçlarını, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla ve Genç Millî Takımlar Antrenörleri takip edecek.

Mayıs ayında İzmir’de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlar oynayacak. Karşılaşmaların ardından U15 Millî Takımının ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek. U15 Millî Takımının değerlendirme kampı, 22 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.