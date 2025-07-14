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Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 12:34
  • Giriş: 14.07.2025 12:34
  • Güncelleme: 14.07.2025 12:34
Kaynak: İHA
Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını bugün Afyonkarahisar kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 2. etabını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor.

Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen tek antrenmanla günü tamamladı.

İdmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan siyah-beyazlılar, sonrasında dar alan oyunları ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

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