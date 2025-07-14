Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor
Kaynak: İHA
Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını bugün Afyonkarahisar kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 2. etabını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor.
Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen tek antrenmanla günü tamamladı.
İdmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan siyah-beyazlılar, sonrasında dar alan oyunları ve taktik çalışma gerçekleştirdi.