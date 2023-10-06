Manisa FK’nın konuğu Sakaryaspor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor’u ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadeleye tüm taraftarlar davet edildi.

Trendyol 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadyumu’nda Sakaryaspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Sakaryaspor maçını kazanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Manisa FK yönetimi yaptığı açıklamayla tüm taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Sakaryaspor hazırlıklarını Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.



Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Karşılaşmada Çelik’in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Şenol Bektaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.



