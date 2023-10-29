Manisa Futbol Kulübü - Çorum Futbol Kulübü: 2-2

1'inci Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü berabere kaldı: 2-2.

Özellikle maçın son anları nefesleri keserken, iki takım da 1'er puana razı oldu.

Konuk Çorum FK 45'inci dakikada Ahmet Sağat ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Topalli, Manisa FK adına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Çorum FK 90+4'te Murat ile yeniden öne geçerken, Topalli 90+8'inci dakikada Manisa FK'yı yenilgiden kurtaran isim oldu. Bu sonuçla iki takım da 14 puana yükseldi.