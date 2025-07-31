Manisa halkı, merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in yaşama veda edişinin 52. gününde bir araya geldi

Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının 52. gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla anıldı.

Elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden Başkan Ferdi Zeyrek için ilk olarak Çatal Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar eşliğinde anma programı gerçekleştirildi.

KENT LOKANTASI ŞUBELERİNDE YEMEK İKRAM EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ile belediye bürokratları, kabir ziyaretinin ardından Zeyrek Ailesi tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldı. Manisa'da merhum Başkan Zeyrek'in öncülüğünde hayata geçirilen Kent Lokantası şubelerinde de vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi.

2 BİN KİŞİLİK HAYIR YEMEĞİ DAĞITILDI

Anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Hayır yemeğine, Ferdi Zeyrek'in ailesinin yanı sıra CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ile Manisalılar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Hatuniye Camii'nde okunan mevlit ile merhum Başkan Ferdi Zeyrek dualarla anıldı.

"AZİZ HATIRASINI YAŞATMAYA DAİMA DEVAM EDECEĞİZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Merhum Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'i, vefatının 52. gününde Manisa'mızda dualarla andık. Onun aziz hatırasını ve bıraktığı değerleri yaşatmaya daima devam edeceğiz. Gönüllerde silinmez izler bırakan Başkan'ımızı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.