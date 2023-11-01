Manisa için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Kasım Perşembe Günü için Manisa’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi.

"Manisa il genelinde yarın (02.11.2023 Perşembe günü) sabah saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor."