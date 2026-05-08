Manisa Kayranlar Mahallesi Muhtarı ölü bulundu

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir muhtar, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü bulundu.

Kayranlar Mahallesi Firdanlar mevkisindeki zeytinlik alanda bir kişinin traktör üzerinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen kişinin Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (53) olduğunu belirledi.

Cahan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.