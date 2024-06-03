Manisa Kula’da art arda üç şüpheli yangın

Manisa’nın Kula ilçesinde birbiri ardına Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkiinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Güncel 03.06.2024 19:25 Giriş: 03.06.2024 19:25

Güncelleme: 03.06.2024 19:30 Kaynak: İHA

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