Manisa'nın Gördes ilçesinde yangın sürüyor: İki mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangınla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayakup ve Yeniköy Mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Gördes İlçemiz Boyalı Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen yangına; 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi ve 361 personel ile müdahale devam etmektedir. Karayakup ve Yeniköy Mahallelerimiz tedbir amaçlı tahliye edilmiştir" denildi.