Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi'nde saat 14.40'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.