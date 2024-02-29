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Manisa OSB’deki İpek kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 11:34
  • Giriş: 29.02.2024 11:34
  • Güncelleme: 29.02.2024 11:35
Kaynak: İHA
Manisa OSB’deki İpek kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İpek kağıt fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa OSB içerisinde bulunan İpek kağıt fabrikasının bahçe kısmında istiflenen kağıt balyalardan çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Kısa sürede yapılan müdahale sayesinde yangın fabrikaya sıçramadan söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor. 

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