Manisa potada zorlu deplasmanda
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup olarak puan tablosunda beşinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın ligde ve Euroleague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak.
Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da start alacak.
Manisa ekibi ligde 22 haftada 12 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korurken, hafta içinde Euroleague'de Valencia engelini 30 sayı farkla 118-88 aşıp sükse yapan Fenerbahçe ise ligde çıktığı 22 maçın 19'unu kazandı.