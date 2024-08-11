Manisa Salihli'deki orman yangını devam ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple dün, saat 14:30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yangına yakın olan Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde veriliyor.