Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka: Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama...

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Serkan Saka, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına ilişkin, “Multiorgan yetmezliği ve metastatik kolon kanseri nedeniyle takip ediliyordu. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış” dedi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Mansia Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Durbay’ın vefatının ardından hastanenin başhekimi ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper açıklama yaptı.

SAKA: “TIBBEN NE GEREKİYORSA YAPTIK AMA BURAYA KADARMIŞ”

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Serkan Saka, Durbay'a tüm müdahalelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Turgay, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00’de hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 gününde yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 19.00 civarında kalbi durdu, bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt alamadık. Multiorgan yetmezliği ve metastatik kolon kanseri nedeniyle takip ediliyordu. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa’nın, tüm Şehzadeler’in, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.”

ZEREN: “TÜM MANİSAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN”

İl sağlık müdürü Fatih Mehmet Zeren, “Tüm Manisamızın başı sağolsun. Özellikle ailesine, ardından tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allah cennetine kavuştursun” dedi.

ÖZALPER: “MAALESEF ÇOK ÜZGÜNÜZ”

CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise “Maalesef çok üzgünüz. Öncelikle tüm Manisa’nın, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bir aksilik olmazsa saat 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi’nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğle namazını düşünüyoruz. Ancak Sayın Genel Başkanımızla görüştükten sonra net açıklamayı basına geçeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

DUTLULU: “ÇOK GÜÇLÜ BİR KADINDI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, “Çok güçlü bir kadındı, çok güçlü bir insandı. Ne yazık ki kendisini kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.