Manisa Sinema Ofisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti film ve belgesel yapımcıları için cazibe merkezi haline getirmek için Manisa Sinema Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kentin dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılmasını sağlayacak projelere destek vermeyi amaçlayan Manisa Sinema Ofisi, sinema eğitimi ve film gösterimleriyle Manisalıları buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, film yapımcılarının ihtiyaç duyduğu teknik destek, oyuncu seçimi ve çekim mekânı gibi kritik konularda kapsamlı imkânlar sağlayacak ve projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak. Manisa Sinema Ofisi’nin katkıda bulunacağı projelerle kentin doğal ve tarihi güzellikleri sinema ve belgesel filmler aracılığıyla tanıtılacak.

Ofisin açılış töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Sinema Ofisi’nin açılış konuşmasını yaptı. Kılıç, “Manisa Sinema’nın kalbi olacak. Biz buna inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek de Manisa’nın kültür ve sanat şehri olması noktasında hayalleri ve hedefleri var. Biz de bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu Manisa İçin Bir Kültür Devrimidir”

Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Sinema Ofisi’nde yapılan çalışmalar sayesinde kentin sinema aracılığıyla tanıtılacağını dile getirdi. Penbeklioğlu, “Manisa’nın kültür ve sanat yolculuğunda, yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Manisa Sinema Ofisi’ni açarak SineManisa Buluşmalarını başlatıyoruz. Bu Manisa için bir kültür devrimidir. Sinemanın birleştirici gücüyle şehrimizin sokaklarını, meydanlarını, tarihini ve doğasını tüm Türkiye’ye hatta dünyaya taşımaya hazırlanıyoruz. Bugün sizlere yalnızca bir proje tanıtmıyoruz. Manisa’nın sinemayla, sanatla, hayallerle dolu yarınlarını inşa etme sözü veriyoruz. SineManisa Buluşmalarımızla Manisa’yı sinemacılarımız için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası yalnızca bir Sinema Ofisi değil, yaratıcı ruhların, yeni hikayelerin, büyük düşlerin filizlendiği bir merkez olacak” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Manisa’nın da sinema sektörünün paydaşlarından biri olmasını istediklerini söyledi. Kılınçlar, “Sinema Ofisimiz için bir envanter oluşturmayı planlıyoruz. Manisa’da film çekmeye karar veren bir yapımcı ya da yönetmenimiz geldiğinde bu envantere bakabilsin. Bu envanter sayesinde film yapım sürecindeki ihtiyaçlarını kolay bir şekilde temin etmelerini sağlamayı hedefliyoruz” sözlerini kaydetti.