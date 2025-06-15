Manisa - Turgutalp Mahallesi'nde de orman yangını çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevki yakınlarındaki ormanda da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangına ilk müdahale 4 dakika sonra yapıldı.

Her iki mahallede de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber: Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)-