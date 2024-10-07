Manisa’da 10 Ekim’de katledilenler anıldı

Haber Merkezi

10 Ekim Barış Derneği Manisa Temsilciliği, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda yaşamını yitiren Emin Aydemir, Resul Yanar ve Nizamettin Bağcı’yı kentte bulunan mezarları başında andı.

Anmada, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart taşındı. Kentteki siyasi parti ve kurum temsilcilerinin de katıldığı anmada, konuşan İshak Kocabıyık, "O günden bugüne ne acımız ne yasımız ne de öfkemiz azaldı. 10 Ekim 2015'teki mitingi savaş olmasın, insanlar ölmesin diye yaptık. Ama bırakalım barışın gelmesini savaş çığırtkanlığı daha da arttı. Siyasi iktidar geleceğini barışta değil savaşta görüyor. Bize düşen görev arkadaşlarımızın bize bıraktığı bayrağı daha da yukarıya taşımak" ifadelerini kullandı.