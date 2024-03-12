Manisa’da 2 bin litre kaçak alkol yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 44 litre kaçak alkol yakalanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Ekipler tarafından kaçak alkol bulundurulduğu istihbaratı üzerine bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda bidonlar içerisinde toplam 2 bin 44 litre kaçak alkol ve 171 boş şişe ile 1 adet şişe kapatma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda F.E. olmak üzere bir kişi gözaltına alındı.