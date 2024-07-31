Manisa’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 2 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaşehir, Akhisar ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan narkotik operasyonlarında; 1.574 gram esrar, 253 adet extacy, 46 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 36 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Suça konu malzemelerle yakalanan 2 şüpheli şahsın, Cumhuriyet Savcılıklarının talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.