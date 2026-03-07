Manisa’da 30 milyonluk kasa vurgunu: Soygun çetesi çökertildi, 7 kişi tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon liranın çalındığı hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Olay günü Saruhanlı'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Polis ayrıca şüphelilerin 14 Ekim 2025'te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon euro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.

Ekipler, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Ekipler, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi.

Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.