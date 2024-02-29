Manisa’da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 10 farklı suçtan hakkında toplam 32 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda; 10 farklı suçtan aranan ve toplam ’32 yıl 7 ay 14 gün’ kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. adlı şahıs tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.