Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa’nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AHMET AKIN: GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın da X hesabından geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

Akın, depremin Balıkesir ve çevre illerde de hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Soma’da gerçekleşen ve Balıkesir'imiz ile diğer çevre illerde de hissettiğimiz depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."