Manisa’da 6 ayda büyük değişim

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık hizmetlerini içeren lansman toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa ve komşu illerin ilçe belediye başkanları katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk karnesini alan öğrencinin heyecanını yaşadığını söyledi. Zeyrek, “31 Mart’ta biz asıl olarak bir yönetim anlayışını değiştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesinin iş yürütme tarzını, halka yaklaşımını, hizmete bakışını değiştirdik. Yani temelden bir paradigma değişimini hayata geçirmek üzere o koltuğa oturduk. Bir belediye düşünün ki, kapıları halka daima kapalı ama ranta her zaman açık olsun. İşte biz bu anlayışı yıkmak için geldik. 2 ton su 1 TL olacak sözünü tuttuk ve ilk meclis kararıyla uygulamaya geçirdik. Böylece yılsonuna kadar Manisalıların bütçesine 140 milyon TL’lik katkı sağladık” dedi.

Zeyrek, sosyal belediyeciliğin sembol uygulamalarından olan Halk Ekmek projesinin Manisa’da uygulanmaya başladığını ve ekmeğin uygun fiyatlı ve sağlıklı bir şekilde satışa sunulduğunu ve projenin kısa sürede 17 ilçeye yayılacağını belirtti. Altyapının bir kentin temeli olduğunu dikkat çeken Zeyrek, “Temeliniz ne kadar sağlamsa yaşadığınız şehir de bir o kadar sorunsuz ve dirençlidir. 2024 yılında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir altyapı haritası yoktu. Bir patlak olduğunda, tıkanma yaşandığında el yordamı ya da o hattı bilen ustanın, yetkili kişinin bilgisi dahilinde müdahale edilmeye çalışılıyordu. Hemen çalışmalara başladık ve kentin sayısal altyapı haritasını çıkartmak için harekete geçtik. Bir yandan da altyapının yenilenmesi seferberliğini başlattık. 40 yıldır yenilenmeyen hatlara el attık. Asbestli borulardan, kayıp ve kaçaklara neden olan eskimiş hatlara kadar yerin altında dönüşüme giriştik. En sıkıntılı mahallelerimizden başlayarak, 1000 tane branşman değiştiriyoruz” diye konuştu.

“TEK BİR KÖYÜMÜZ BİLE SUSUZ KALMAYACAK”

zeyrek, Manisa’da kırk yıldır temizlenmeyen, koku ve hastalık yayan derelerde kapsamlı temizlik seferberliği başlattıklarını da söyledi. Sadece kent merkezinde değil, tarla, bağ ve bahçeleri besleyen dere yataklarında da temizlik çalışmalarını hayata geçirdiklerini ifade etti. Ayrım yapmadan 17 ilçeye, 1089 mahalleye eşit hizmet götürme vurgusu yapan Zeyrek, “Göreve geldiğimizde 147 köyümüzde su olmadığını, taşıma su ile idare ettiklerini gördük. Hemen harekete geçtik ve tek bir köy, tek bir mezra dahi susuz kalmayacak dedik. 10 haneli köye bile su götüreceğiz” dedi.

Su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapan Zeyrek, “Küresel ısınma, iklim değişikliği, zamansız ve dengesiz yağışlar, sularımızın azalmasına neden oluyor. Daha önceki yıllarda kazma vurulduğunda çıkardığımız sular ne yazık ki, 250-300 metre derinliğe kadar çekilmiş durumda. Üstelik hatırlatmak isterim biz birçok ilimiz gibi su ihtiyacımızı barajlardan sağlayabilen bir şehir değiliz. Bizim suya ulaşmamız için derin sondajlar açmamız gerekiyor. Bu da beraberinde büyük bir enerji maliyetini getiriyor. Bu bedel 2023 yılında 380 milyon TL iken, biz 2024’ün sonuna kadar 482 milyon TL civarında bir enerji bedeli ödeyeceğiz. Suyun verimli kullanılması, su kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde planlaması, su tüketim alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, en önemlisi de su yataklarımızın korunması için büyük çaba sarf ediyoruz. Lütfen suyumuza sahip çıkalım. Manisa’da ilk kez bir Su Çalıştayı yaptık. 46 başlıkta çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık. Önemle belirtmeliyim ki geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız olan suya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Unutmayalım ki su yoksa yaşam da yok” ifadelerini kullandı.

Manisa’nın hayati sorunlarından bir tanesi olan ulaşımda da önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Zeyrek, “Manisa’mda artık kronik hale gelmiş ulaşım sorununa neşter vurduk. Önce Ulaşım Master planını yapıyoruz. Sorunlarımızı belirledik. En önemli mesele elbette toplu ulaşım. Bu noktada ilk olarak tramvay projesinin fizibilite çalışmalarına başladık. Tramvay güzergâhını, durakları belirledik. Hedefimiz bir kaç yıl içinde Manisa’mda tramvay seferlerini başlatmak. Kooperatif temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Kendilerine her ay 25 milyon lira kilometre başına destek sözü verdik. Bu rakam yeni yılda 50 Milyon Lirayı bulacak. Biz destek olacağız, esnaf kazanacak ve artık halkımız duraklarda beklemeyecek. 1 Kasım itibariyle bu desteğimizi başlatıyoruz” diye konuştu.

Zeyrek sosyal belediyecilik çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi: “İnsan onuruna yaraşır, hak temelli bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Anne Kart uygulamasını başlattık. 0-5 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Hoş Geldin Bebek uygulamasını hayata geçirdik. Aile başvurduğunda ihtiyaç sahibi gözetmeksizin yeni doğan tüm bebekler için gerekli tüm ürünleri evlerine, ücretsiz ulaştırıyoruz. Eğitimin bu derece maliyetli olduğu bir dönemde, ailelerimize bir nebze destek olmak adına şimdiye kadar 2 bin 400 öğrencimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Yuvamız Manisa kreş sayımızı 4’e çıkardık. 270 öğrencimiz kreşlerimizden, piyasanın 3’te 1’i fiyatına faydalanıyor. Engelli yurttaşlarımıza ihtiyaç duydukları medikal malzeme desteğini sunuyoruz. Akülü araçlardan, tekerlekli sandalyeye kadar engelli yurttaşlarımızın gereksinim duyduğu tüm malzemeleri kendilerine ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize Günaydın Çorbası dağıtıyoruz. Haftada 10 bin öğrencimize sıcak çorbayı ulaştırıyoruz.”

HALKIN LOKANTASI, HALKIN MANDIRASI

Halkçı belediyeciliğin en güzel örneği olan Kent Lokantası’nı Manisa’da hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, “Turgutlu, Soma, Salihli ve Akhisar’da açmak için çalışma başlattık. 4 çeşit yemeği 50 TL gibi sembolik bir fiyatla halkımıza sunuyoruz. Burada Askıda Yemek uygulamasının da olduğunu hatırlatmak isterim. Kent Lokantası ile birlikte Halk Mandıra’yı da hayata geçirdik. Burada, piyasanın neredeyse yüzde 50 üzerinde bir fiyatla üreticiden ürününü alıp, halkımıza yüzde 25, yüzde 30 daha ucuza ulaştırıyoruz. Böylece bir yandan üreticimize destek olurken, diğer yandan da halkımıza daha sağlıklı, daha kaliteli ürünler alma fırsatı sunuyoruz. Unutulmasın ki, biz esnafımızla rekabet halinde değiliz. Bu ekonomik kriz ortamında halkımıza bir nebze olsun nefes aldırmaya çalışıyoruz” dedi.

“HER ŞARTTA HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Manisa’nın bu yıl orman yangınlarından dolayı zorlu sınav verdiğini de hatırlatan Zeyrek, “Kısıtlı imkanlarımıza rağmen İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarımız, gece gündüz demeden, aç susuz kalma pahasına, hayati tehlikeleri de göze alarak, büyük bir özveriyle yangınlara müdahale etti. Arkadaşlarımız sadece Manisa içindeki yangınlara değil ihtiyaç duyulan diğer illerimizdeki yangınlara da koştu. İtfaiye ekipmanlarının yenilenmesi için 2025 yılı bütçemizde kaynak ayırdık. Yangınlara en hızlı şekilde müdahale ettik, söndürdük ancak işimiz orada bitmedi. Yangınlardan etkilenen üreticilerimize maddi ve ayni destekler sunduk. Yanan evlerin yerine de yenilerini yapıyoruz. Yangından zarar gören, onarım isteyen hasarlı evlerin tamirlerini yapıyoruz. Yangın, deprem, sel ve taşkın gibi doğal afetler ne yazık ki hepimizin gerçeği. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak kentlerimizi dirençli hale getirmeliyiz. Öncelikle rant odaklı değil, halkçı kentsel dönüşüm için çalışmalara başladık. İmar planlarımızı günün ve geleceğin Manisa’sını düşünerek, her türlü doğal afete dayanıklı, sosyal dokuya uygun, çevreci bir anlayışla hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Spilkent’te Hak Sahipleri Enflasyona Ezdirilmiyor

Spilkent projesinde halkın enflasyona ezdirilmemesini sağladıklarını belirten Zeyrek, “Yine bizden önce projesi açıklanan, talep toplanan ama temeli atılmamış ve vatandaşlarımızı enflasyona ezdirebilecek Spilkent Toplu Konut Projesini yeniden ele aldık. Halkımıza çok uygun, sabit taksit imkanları sunarak, her yıl enflasyon oranında artışa son verip sabit ödeme planıyla ev sahibi olma imkânı tanıdık. Bizden ev alanlar 4 yıl, 5 yıl sonra aylık ödeyeceği taksitin ne olacağını artık bugünden biliyor. Kurada hak kazanan her bir yurttaşımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evlerinde mutlulukla, güle güle otursunlar” dedi.

“KISIRLAŞTIRACAĞIZ, SAHİPLENDİRECEĞİZ AMA ASLA KATLETMEYECEĞİZ!”

Sokak hayvanları sorununa da değinen Zeyrek, “Sokak hayvanları meselesi hepimizin canını yakıyor. Sokak Hayvanları Komisyonu kurduk. Veterinerler Odasını, hayvansever derneklerini, belediyeyi bir masada buluşturduk. Ortak akılla çözüm ürettik. Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Seferberliği başlattık. İlçe belediyelerinden bize teslim edilen sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor ve sonrasında da sahiplendiriyoruz. Barınaklarımızdan hayvanlarımızı sahiplenen komşularımıza; ilk 6 ay boyunca mama desteği veriyoruz. İlk 1 yıl iç dış parazit ve kuduz aşılarını yapıyoruz. Evcil hayvan eğitim kursları veriyoruz. Destek hattımızla halkımıza yardımcı oluyoruz. Tasma, mama, su kabı ve yatak hediye ediyoruz. Biz hayvanları kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz ama asla katletmeyeceğiz. Barınağımızda bir pet kuaförü açtık. Ulaşımı güç olan ve nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerlerine Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projemizi de başlatıyoruz. Yakın zamanda, nüfusu 25 binin altındaki ilçelerimizde kısırlaştırma istasyonlarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

ÜRÜN DESENİ HARİTASI ÇIKIYOR

Zeyrek, Manisa’nın bereketli topraklarına rağmen üreticilerin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini ve bu soruna çözüm üretmek için belediye olarak destek sağladıklarını belirtti. Zeyrek, “Üreticilerimiz, kendisini yalnız, kimsesiz ve sahipsiz hissediyor. Ama artık yalnız değiller. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Ürün deseni haritamızı çıkartıyoruz. Planlı, programlı üretime geçiyoruz. Bunu desteklemek için yer altı su haritamızı da oluşturuyoruz. Su miktarına, su ihtiyacına göre üretimi yönlendiriyoruz, teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Ürünlerin tarlada kalmaması için kooperatiflerle birlikte hareket edeceğiz. Sadece 6 ayda, 21 milyon TL’nin üzerinde damlama sulama desteği verdik. Arıtma sularının tarımsal sulamada kullanılması için çalışma başlattık. Afetlerde zarar gören üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Onlara maddi desteklerin yanı sıra fidan ve malzeme desteği de sağlıyoruz. Üreticilerimize ayrıca, arpa buğday, yem bitkisi ve süt otu tohumu destekleri veriyoruz. Halk Market tırı ile belde, köy ve ilçelerimizde kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin satışı yapılacak. Çiftçimiz yeter ki üretsin. Biz her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Zeyrek, Manisa’yı sanatın merkezi haline getirme hedeflerinin bir parçası olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın kurulduğunu ve Kasım ayında eğitimlere başlayacağını belirtti. Ayrıca Manisa Sinema Ofisi’nin hayata geçirildiğini söyleyen Zeyrek, sinema endüstrisini Manisa’ya çekmeyi ve Manisa’yı bir sinema platformu yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının memnuniyetini önemsediklerini ifade eden Zeyrek, göreve gelir gelmez sosyal denge tazminatlarını en üst seviyeye çıkardıklarını ve maaşlarda önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan işçilerin maaşlarının 26 bin 500 TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi. Ayrıca çalışanların iş yerlerinde daha rahat koşullarda çalışmalarını sağlamak adına güvenlik kameralarının kaldırıldığını ve çalışanlara çay ve su gibi temel ihtiyaçların ücretsiz sağlandığını belirtti.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’DEN ZEYREK’E ÖVGÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Böylesi güzel bir akşamda kendi memleketimde bir rüyanın gerçek olmasından altı ay sonra ama bu rüyanın gerçeğe dönüştüğünü ve hayal ötesine geçerek gerçekleştiğini büyük memnuniyetle, kıvançla, Ferdi Başkanımızla, ekibiyle, belediye meclis grubumuzla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla gurur duyarak izledim. Manisa sıkıldı, daraldı. Su faturasından daraldı, aksayan hizmetlerden daraldı, geçmişteki yanlışlardan daraldı ama Manisa, baba evinde buluştu ve sorunlarını çözdü. Gediz’in temiz olması için yolların açık olması için köprülerin bitmesi için ekmeğin yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yeni doğmuş bebeğe hoş geldin demek için 5 yaşına kadar çocuğu olan anneye ücretsiz ulaşım desteği sağlamak için kadınların şehir otobüsünü istediği yerde durdurması için çeşmeden içilecek su için orda benim kardeşlerim, sizin evlatlarınız çalışıyorlar. O kadar içim rahat. Güzel memleketim size emanet” diye konuştu.