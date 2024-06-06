Manisa’da 6 işyerinde taklit ürün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taklit ve korsan ürünlere yönelik yapılan çalışmalarda 6 işyerinde 596 adet taklit ürün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 Haziran Çarşamba günü “6769 Sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanununa” muhalif nitelikte taklit ürünler ile mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 6 işyerinde yapılan aramalarda; 596 adet kolye, bileklik, küpe ve yüzükten oluşan ürünler ele geçirildi.

Taklit ürünlerle birlikte yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.