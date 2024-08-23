Manisa’da aranan 24 şahıs yakalandı 17’si tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarla araması bulunan 24 şahsın yakalandığı ve şahıslardan 17’sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 22 Ağustos Perşembe Günü 25 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, ifadesi için aranan 7 şahıs,, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 24 şahıs yakalanırken, sevk edildikleri adli makamlarca 17 şahsın tutuklandığı açıklandı.