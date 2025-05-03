Manisa’da aranan firari Isparta’da yakalandı
Kaynak: İHA
Manisa’nın Soma ilçesinde adli makamlarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Isparta’da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü. Manisa’nın Soma ilçesi adli makamlarınca aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.