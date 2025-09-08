Manisa’da bahçesine kenevir eken kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tespit edilen bir ikametin bahçesinde 38 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ekim olayları ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde S.B.’nin (39) ikametinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisine ulaştı. İkamet ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda ikametin bahçesinde boyları 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evin bahçesine kenevir eken şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.