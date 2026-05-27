Manisa’da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan kavgada bıçaklanan 50 yaşındaki Okan Çetin yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.05.2026 08:14
  • Giriş: 27.05.2026 08:14
  • Güncelleme: 27.05.2026 08:19
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Okan Çetin (50), kaldırıldığı özel hastanede, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Çetin'in arkadaşları oldukları ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

