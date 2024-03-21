Manisa’da bir araç içerisinde 50 litre kaçak viski ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan bir araç içerisinde her biri birer litrelik toplam 50 adet kaçak viski ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Turgutlu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.A.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.