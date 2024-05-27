Manisa’da bir erkek, ayrıldığı kadın ve ailesini katletti

Manisa’da Aytunç Ç. isimli erkek, boşandığı Nagihan Can, annesi Fatma ve kardeşi İbrahim Can'ı bıçakla katletti. Olay yerinden kaçan Aytunç Ç., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Aytunç Ç. isimli erkek, boşandığı Nagihan Can, annesi Fatma ve kardeşi İbrahim Can'ı bıçaklayarak öldürdü.

Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki apartmanda dün saat 19.30 sıralarında ayrıldığı Nagihan Can’ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç., Nagihan Can’ı bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can’ı da bıçakladı.

Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.