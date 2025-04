Manisa’da büyük dönüşüm devam ediyor

Manisalıların büyük desteğiyle geçen yıl gerçekleşen yerel seçimlerde bir anlayışı değiştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam ediyor. Aradan geçen bir yılda il genelinde birçok projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarda şehrin ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına öncelik veriyor.

Manisa’da ulaşım alanında, bir yılda köklü düzenlemeler yapıldı. Şehir içi otobüs hatlarının yeniden düzenlenmesi ile kırsal mahallelerle kent merkezi arasındaki bağlantılar güçlendirildi. Kent merkezine ulaşım kolaylaştırıldı. Yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanabildiği Kırmızı Yol uygulamasını sonlandırılırken, ‘Yeşil Yol’ uygulaması ile trafik akışında rahatlama sağladı. Yol çalışmaları kapsamında yapılan 164 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması ile de yol ve bağlantılar sağlanarak güvenli ve konforlu bir ulaşım için yatırım yapıldı.

MANİSA-İZMİR ARASI 100 TL

Yurttaşların Manisa-İzmir arasındaki ulaşımlarına da destek olan Zeyrek’in girişimleriyle ücret tarifesinin düşürülmesi sağlanarak vatandaşların bütçesine destek olundu. Firma ile yapılan görüşme sonucunda, Manisa ile İzmir arasında her iki yönde de yetişkin ücretinin 100 TL, öğrenci ücretinin ise 80 TL olması kararlaştırıldı. Bununla birlikte şehir içi ulaşımda da artık yurttaşların duraklarda beklemesini istemeyen Zeyrek, kooperatifler ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda kooperatiflere her ay 50 milyon lira destek sağlanarak hem otobüs seferleri hızlandırıldı hem de sefer sayılarında artış sağlanarak ulaşımda dönüşüme imza atıldı.

Belediye yönetiminde şeffaflığı ön planda tutan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyenin ihalelerinin canlı yayınlanmasını sağlayan ihale sistemini uygulamaya başladı. Tüm kamuoyuna açık olan ihalelerde şeffaflık ön plana alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı aylık harcamalar resmi internet sitesinde yayınlanarak, halkın bilgisine sunulmaya başlandı.

Manisa’nın doğal ve tarihi güzelliklerini, kadim mutfak kültürünü turizme kazandırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, turizm markası oluşturdu. Dış İlişkiler Dairesi bünyesinde Turizm Şube Müdürlüğü kurulmasının yanı sıra Spilyum turizm şirketi hayata geçirildi. Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında yer alınırken ayrıca tarihin gün yüzüne çıkarılması ve dünya mirasına kazandırılması için Aigai ve Philadelphia kazılarına da destek sunuldu.

Manisa’nın altyapı sorunlarına bir mimar gözüyle yaklaşan Başkan Ferdi Zeyrek, 40 yıldır yenilenmeyen altyapı için de yatırımlar planladı. Su kesintileri, sel, taşkın gibi olumsuzluklara neden olan tüm sistemlerin yenilenmesine başlandı. Bunun yanında şehircilik anlamında önemli bir eksiklik olan altyapı haritası detaylı şekilde oluşturulmaya başlandı. Sayısal ortamda hazırlanan altyapı haritası ile hem sorunların azalması sağlanacak hem de sorunlara müdahaleler daha hızlı hale getirilecek. Kentsel dönüşüme de halk odaklı yaklaşımla bakan Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Manisa’yı her türlü doğal afete dayanıklı, sosyal dokuya uygun, çevreci bir anlayışla yeniden planlamayı hedefliyor.

CAN DOSTLARIN YANINDA

Her canlının yaşam hakkına saygı gösteren ve Manisa’da yaşayan her bireye eşit hizmet götürmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostları da unutmadı. Aradan geçen bir yılda Manisa’da hem hayvanların sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek sokak hayvanları için kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliği başlatıldı. Ücretsiz kısırlaştırmanın yanı sıra bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinden sahiplenilen her can dost için ilk 6 boyunca mama desteği, ilk 1 yıl aşı desteği, evcil hayvan bakım eğitimi, destek hattı gibi uygulamalar da hayata geçirildi.

Zeyrek, “Her zaman söylüyorum, biz 31 Mart’ta bir ismi değil anlayışı değiştirdik, bir paradigmayı değiştirdik. İlk günden itibaren adil, hakkaniyetli, şeffaf bir yönetim anlayışı ile şehrimizi yönetmeye söz verdik. Bunu da önümüzdeki görev süremiz boyunca gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yönetimi vatandaşlarımızı da dahil ederek, onların istemediği bir hizmeti ya da uygulamayı yapmayacağız. Halkla birlikte yönetim anlayışımızı, aynı şeffaflık ile sürdüreceğiz. Ortak akılla bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Yapılan tüm bu hizmetlere harcanan paralar vatandaşın ödediği vergilerden devletimizin bize emanet ettiği bütçelerle sağlanıyor. Biz halkın parasını halka harcayarak hizmet etmeye, çok sevdiğimiz Manisa’ya katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.