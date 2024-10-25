Manisa’da çiftçilere tohum desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunuyor. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini arttırmayı hedefleyen projede 564 bin 75 kilogram tohum il genelindeki üreticilere teslim edilmeye başladı. Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı ve merkez ilçede Arpa, buğday, 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumlarının teslimi üreticilere yapıldı. Soma’da 29 bin 600, Kırkağaç’ta 26 bin 25, Akhisar’da 16 bin 500, Saruhanlı’da 4 bin 675, merkezde 10 bin 600 kilogram tohum üreticilere teslim edildi.

Tohum dağıtımına katılan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Somalı üreticimize desteği devam ediyor. Bu destek kapsamında yüzde 75 hibe destekli Andino cinsi buğday tohumunun dağıtımına başlamış durumdayız. Bugün üreticilerimizle birlikteyiz. İnşallah verimli bir sezon geçirirler, bereketli bir sezon geçirirler. Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Bu değerli ve anlamlı destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Somalı kadın çiftçi Dilek Kabasakal, “Yapılan destek çok güzel çok verimli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel başladık çok güzel gider inşallah. Ben de kadın çiftçiyim, destekten yararlanıyorum” dedi.

Kırkağaçlı üretici Metin Tarhan, “Yapılan uygulama çok faydalı. Zaten çiftçinin durumu belli, para kazanamadı. Tohum alacak gücünü bırakın, tarlayı sürecek mazot parası dahi yok çiftçide. Bu anlamda çok güzel bir destek olduğuna inanıyorum. Daha önceki yıllarda da zeytin kasası, zeytin yaygısı gibi destekleri oldu Büyükşehir Belediyesi’nin. Şu an da tedarik anlamında yardımları devam ediyor, güzel bir şey bence” dedi.

“DAR GELİRLİ ÇİFTÇİYE YÖNELİK BİR PROJE”

Saruhanlılı üretici Hayrettin Erdoğan, projeden memnuniyetini dile getirirken, “Çok güzel bir proje. Bunun devamını istiyoruz” dedi. Saruhanlı’daki bir başka üretici Hüseyin Saygın ise, “Dar gelirli çiftçiye yönelik bir proje. Çiftçiye bir nevi destek. Diğer yıllarda bize gübre de verilmişti. O proje de güzeldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyesi karşıladığı için üreticiye bir destektir” diye konuştu.