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Manisa’da dere temizlikleri devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 17:50
  • Giriş: 25.01.2025 17:50
  • Güncelleme: 25.01.2025 17:50
Kaynak: İHA
Manisa’da dere temizlikleri devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, taşkın riski taşıyan ve halk sağlığını tehdit eden derelerde temizlik işlemine ara vermeden devam ediyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesinde bulunan ve 10 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik derede çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları için derelerin temizliğini önemsiyoruz. Yağışlarda taşmalara bağlı su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerimizi korumak için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



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