Manisa’da dolu yağışı

Manisa’da öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Manisa’da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası yollar ve araçlar beyaza büründü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Alaşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu. Karadağ Mahallesi’nde dolu kiraz, elma, vişne gibi meyve ağaçları ve bahçelere zarar verdi. Nohut büyüklüğünde yağan dolunun Karadağ Mahallesi ile birlikte kırsal Horzum Keserler ve Horzum Embelli mahallerinde de etkili olduğu öğrenildi.