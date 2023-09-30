Manisa’da eş zamanlı yasadışı bahis operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis, siber denetim ve kumar denetimi düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde yasadışı bahis, kumar oynatan iş yerlerine baskın düzenledi. Düzenlenen denetimlerde 3 bin 250 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 11 aranan şahıs yakalandı.

198 iş yerinin kontrol edildiği denetimde 17 bin 50 TL para, 125 adet iskambil kağıdı, 17 adet okey taşına ve 34 adet renkli pula el konuldu.

Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet sentetik ecza, 1,04 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şahsa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan işlem yapılırken, 2 şahsa “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlerde 14 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesine göre kumar oynamaktan 57 bin 850 TL idari para cezası, 2 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu Madde 35. maddesine göre bin 234 TL idari para cezası, 2 kıraathane içerisinde açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek idari işlem, 1 işyerinde yapılan denetimlerde “Kapalı alanda Tütün Mamullerinin Tüketildiği” tespit edilerek idari işlem uygulandı.

2 işyeri hakkında ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilerek gerekli tutanak tanzim edildi.