Manisa’da fabrikada kimyasal zehirlenmesi: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Manisa’da ısı ürünleri ve kaplama yapılan fabrikada, kimyasal buhara maruz kalan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ısı ürünleri kaplaması yapan fabrikada meydana geldi.

Kimyasal karışımı sırasında çıkan buhardan etkilenen 3 kişi fenalaşınca durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekip ile çok sayıda ambulans ile polis ve AFAD sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.