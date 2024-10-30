Manisa’da Fazıl Say ve Serenad Bağcan’a 15 bin kişilik koro

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101.yıl dönümü kutlamaları, kapsamında düzenlenen fener alayına on binlerce kişi katılarak büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didem Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa protokolü ve çok sayıda Manisalı yurttaş katıldı.

8 Eylül Caddesinde toplanan on binlerce vatandaş ellerindeki Türk Bayrakları ve meşaleler ile bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar, hep bir ağızdan söylenen marşlarla coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamaların devam ettiği Cumhuriyet meydanında sevenleriyle buluşan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say muhteşem notalarıyla ve Ünlü Müzisyen Serenad Bağcan’nın müthiş sesiyle alanı dolduran yaklaşık 15 bin Manisalı seslendirilen bir birinden güzel eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Cumhuriyet meydanında Manisalılara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Manisa’da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum 2 gün önce. Terör bizi sindirmeye çalışıyor, korkutmaya çalışıyor diye. Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Bugün Ankara’da yüz binler milyon oldu aktı Anıtkabir’e. Memleketim Manisa’yı da böyle görmek benim için çok mutluluk verici. Hem bu ülkenin dışarıdaki düşmanları hem de Atatürk’ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne korkuya ne teröre teslim olmayacağız” dedi.

“ÖLENE KADAR CUMHURİYETİN BEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, “Cumhuriyet Bayramında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Manisa’mda herkes en iyi şekilde yaşamayı hak ediyor. Manisa’m öyle bir değişti ki, artık Manisa’da Shakespeare oyunları oynanıyor, vals yapılıyor ve bugün Manisa’da sevgili Fazıl Say ve Serenad Bağcan dinleniyor. Benim en büyük arzum Manisa’da yaşayan herkes özenen değil, özenilen bir kentte yaşasın. Manisa öyle bir kent olsun ki Mustafa Kemalin adı fısıltılarla değil, haykırarak herkes Mustafa Kemalin askeriyiz diye bağırsın. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyet’i ölene kadar sahip çıkarak bekçisi olacağız. Ben Cumhuriyet Bayramımızı tekrardan kutluyorum yaşasın Cumhuriyet diyorum” diye konuştu.