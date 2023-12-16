Manisa’da feci kaza: 5’i ağır 17 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde servis minibüsü ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5’i ağır 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Manisa - Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs içerisindeki şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri toplam 17 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.