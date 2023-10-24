Manisa’da hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Salihli-Köprübaşı yolunda meydana geldi. Mehmet Tuncer (50) yönetimindeki 45 SC 6479 plakalı motosiklet ile Metin P. (25) yönetimindeki 45 PY 020 plakalı hafif ticari araç Uğur Kiremit mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tuncer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Tuncer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Metin P. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Mehmet Tuncer’in oto elektrik ustası olduğu öğrenildi.