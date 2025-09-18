Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa’da havuz kazısında toprak kaydı: 2 ölü

Ajans Haberleri
  • 18.09.2025 16:05
  • Giriş: 18.09.2025 16:05
  • Güncelleme: 18.09.2025 16:06
Kaynak: DHA
Manisa’da havuz kazısında toprak kaydı: 2 ölü

MANİSA’nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)

Haber-Kamera:Barış GEZİCİ-Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

BirGün'e Abone Ol