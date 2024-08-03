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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 03.08.2024 18:23
  • Giriş: 03.08.2024 18:23
  • Güncelleme: 03.08.2024 18:29
Kaynak: İHA
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İHA


Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Yukarıçobanisa Mahallesi’nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada E.B.’nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.’nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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