Manisa’da iki şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam eden Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda toplam 3 bin 770 adet sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin 860 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ile uğraştığı belirlenen 2 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.