Manisa’da ilk kez Dünya Barış Günü kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Manisalı Çocuklara dünya barışının önemi üzerine farkındalık kazandırmak için bir dizi etkinlik hazırlandı. Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde Manisalı çocuklar müzik dinletisi eşliğinde yapılan resim çizme, yüz boyama ve illüzyon gösterileriyle doyasıya eğlendi. Etkinliklere çocukların aileleri de katılarak bu özel günde çocuklarının coşkusuna ortak oldu.

Yapılan etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü ışığında çocuklara dünya barışının önemi üzerine farkındalık kazandırıldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, barışın ve birlikte yaşamanın önemini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinliklerde dünya barışının korunmasının önemi vurgulandı.

“MANİSA’DA İLK DEFA 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLANIYOR”

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlik Planlama Sorumlusu Yağmur İşnel, kentte ilk kez Dünya Barış Günü’nün çocuklarla birlikte kutlandığını söyledi. İşnel, “Manisa’da ilk defa 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlanıyor. Daha önceden böyle bir etkinlik yapılmamıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi olarak dünya barışının önemini vurgulamak için bu etkinliği düzenledik. Ebeveynlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle beraber dünya barışının ne kadar çok önemli olduğunu vurgulamak istedik” dedi.

Etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirten Ebru Duruyol, “Böyle bir etkinliğin olması çok güzel. Bu tarz etkinliklerin çoğaltılmasını istiyoruz. Çocuklarımız mutlu oldukça biz daha fazla mutlu oluyoruz” dedi. Dünya Barış Günü etkinliğinde çocuğuna eşlik eden Betül Ay ise, “Biz çok memnunuz, çok mutluyuz. Zaten bütün etkinliklere de katılıyoruz. Başkanlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.