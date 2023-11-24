Manisa’da işçi servisi şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servisi, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle servisin içerisinde bulunan işçilerden 1'i ağır 3'ü yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin şarampole devrildiği kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hüseyin Mert A. (30) idaresindeki işçi minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters döndü.

Fotoğraf: İHA

Kazada sürücü Hüseyin Mert A. ile işçiler T. T. (35) ve K.E. (38) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.