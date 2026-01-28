Manisa’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını katleden erkek gözaltında

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Hayrettin Karataş (41), boşanma aşamasında olduğu Pınar Karataş’ı (41), sokak ortasında tabancayla boynundan vurarak katletti.

Olay, saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Pınar Karataş, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Hayrettin Karataş ile sokakta karşılaştı.

Hayrettin Karataş, belinden çıkardığı tabancayla Pınar Karataş'a ateş açtı. Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, Hayrettin Karataş ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, cinayet şüphelisi Hayrettin Karataş'ı, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı. Pınar Karataş’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.