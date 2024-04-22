Manisa’da kayıp olan 7 çocuk bulundu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarla kayıp olan 7 çocuk bularak ailelerine veya yurda teslim edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-22 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 19 okul müdürü ile birebir görüşme yapılarak okul çevreleri ile 18 umuma açık park, İnternet kafe, tekel bayi ve kafe gibi iş yerleri denetlendi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda kayıp olarak aranan 7 çocuk bulunarak ailesine veya yurda tesliminin yapıldığı bildirildi.