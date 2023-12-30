Manisa’da kaza: Otomobil hurdaya döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Teslime Y. (51) yönetimindeki 45 AOR 886 plakalı otomobile, Ata K. (64) idaresindeki 45 LY 454 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.